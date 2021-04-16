13:19
Фото: телеграм-канал Mash
Мужчина, захвативший банк в Тбилиси, задержан, сообщает РИА Новости.
В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники освобождены и находятся в безопасном месте. По факту произошедшего началось расследование.
На данный момент проходят следственные мероприятия. Информацию о требованиях захватчика и числе заложников обнародуют позже.
Ранее сообщалось, что неизвестный, совершивший разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси, удерживал в заложниках от пяти до шести человек. Позже он отпустил большую часть из них, оставив одного человека.
По данным грузинских СМИ, изначально очевидцы говорили о нескольких нападавших, однако позже выяснилось, что злоумышленник действует в одиночку. Правоохранительные органы ведут с ним переговоры.
В апреле подобный инцидент произошел в России во владикавказском магазине. Злоумышленник удерживал в помещении 11 человек. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.
Захвативший в заложники сотрудницу МФО в Северодвинске сдался полиции
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