Неизвестный взял заложников в банке в Тюмени

09:29
Фото: телеграм-канал Baza
Неизвестный захватил в заложники двух человек в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В заложниках находятся сотрудники банка. По сообщениям ТАСС, злоумышленник требует выдать ему наличные деньги.
По предварительным данным, захвачено отделение кредитной организации на первом этаже пятиэтажки. Из жилого дома эвакуировали около 50 человек.
На месте работают спецслужбы. С неизвестным пытаются вести переговоры. У мужчины находится сумка с якобы опасным предметом.
В апреле подобный инцидент произошел во владикавказском магазине. Злоумышленник удерживал в помещении 11 человек. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.
Захвативший в заложники сотрудницу МФО в Северодвинске сдался полиции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: