Неизвестный взял заложников в банке в Тюмени

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Неизвестный захватил в заложники двух человек в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В заложниках находятся сотрудники банка. По сообщениям ТАСС, злоумышленник требует выдать ему наличные деньги.

По предварительным данным, захвачено отделение кредитной организации на первом этаже пятиэтажки. Из жилого дома эвакуировали около 50 человек.

На месте работают спецслужбы. С неизвестным пытаются вести переговоры. У мужчины находится сумка с якобы опасным предметом.

В апреле подобный инцидент произошел во владикавказском магазине. Злоумышленник удерживал в помещении 11 человек. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.