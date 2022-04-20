Взрыв произошел в автобусе в турецкой Бурсе

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Фото: AP Photo
Взрыв прогремел в автобусе в турецкой Бурсе. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
В министерстве рассказали, что в автобусе находились сотрудники СИЗО. По предварительным данным, в транспорте произошел взрыв самодельного устройства. Сейчас проходят поиски преступников.
"Один из наших тюремных охранников был убит, когда СВУ сдетонировало при помощи дистанционного управления, когда автобус проезжал по дороге Бурса – Муданья", – написал Сойлу на своей странице в Twitter.
18 апреля взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен. Утечка произошла на кухне заведения. Среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.
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