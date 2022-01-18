На нефтепроводе на юго-востоке Турции прогремел взрыв

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Взрыв прогремел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, в результате вспыхнул пожар.

Как заявил изданию Hurriyet глава муниципалитета Хайреттин Гюнгер, пострадавших нет. По данным газеты Cumhuriyet, трасса, которая находится рядом с местом взрыва, полностью закрыта.

"Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп. <...> в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при возгорании магистрального газопровода в Саратовской области. ЧП произошло в поле у села Куриловка в Новоузенском районе. По данным МЧС, на месте происшествия было отмечено горение факела газа высотой около 25 метров.

До этого один человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре. Как сообщали в экстренных службах, время выгорания нефтепродуктов после прорыва на трубопроводе составило порядка 12 часов.