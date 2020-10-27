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Происшествия

09:46

Семь человек погибли при взрыве в семинарии в Пакистане

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Muhammad Sajjad

Взрыв произошел в семинарии в пакистанском городе Пешавар, передает издание The Dawn.

"Взрыв произошел в медресе во время занятий по изучению Корана", – рассказал сотрудник полиции Вакар Азим.

Старший суперинтендант полиции Мансур Аман добавил, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Он уточнил, что злоумышленники использовали при подготовке СВУ пять килограммов взрывчатки.

В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, еще 70 человек, в том числе двое учителей, получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что четверо погибших были студентами в возрасте от 20 до 25 лет.

Сейчас район, где произошел взрыв, оцеплен. Там работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают причастных к преступлению людей.

Ранее сообщалось, что во время задержания боевиков в Турции прогремел взрыв. Инцидент случился в городе Искендерун провинции Хатай. Как уточнил губернатор провинции Рахми Доган, в результате случившегося никто не пострадал.

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