Четыре человека погибли при взрыве на топливном складе в Бейруте

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Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Бейруте.

Как сообщило ливанское подразделение Красного Креста, в результате погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Araby Al Jadeed, более 50 человек получили ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется поисково-спасательная операция. Из соседних сооружений эвакуировали местных жителей. Причины взрыва пока не установлены.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв на одном из судов, где хранилась конфискованная аммиачная селитра. Погибли свыше 170 человек, около пяти тысяч ранены.

Порядка 300 тысяч жителей потеряли жилье. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, около 60 исторических объектов находятся под угрозой обрушения.