Ливан планирует арестовать двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar

Правительство Ливана отправило в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян. Речь идет о владельце и капитане судна Rhosus, в 2013 году доставившем в морской порт Бейрута 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, сообщает агентство El-Watania.

Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, направил 1 октября запрос об аресте двух российских граждан в Генпрокуратуру. Ведомство обратилось по данному вопросу в Интерпол.

Взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Согласно официальным данным, причина ЧП – детонация аммиачной селитры. Конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

Погибли свыше 170 человек, около пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов, около 60 исторических объектов находятся под угрозой обрушения.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается примерно в 15 миллиардов долларов.