Ливан планирует арестовать двух россиян из-за взрыва в Бейруте

12:54
Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar
Правительство Ливана отправило в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян. Речь идет о владельце и капитане судна Rhosus, в 2013 году доставившем в морской порт Бейрута 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, сообщает агентство El-Watania.
Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, направил 1 октября запрос об аресте двух российских граждан в Генпрокуратуру. Ведомство обратилось по данному вопросу в Интерпол.
Взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. Согласно официальным данным, причина ЧП – детонация аммиачной селитры. Конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.
Погибли свыше 170 человек, около пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов, около 60 исторических объектов находятся под угрозой обрушения.
Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается примерно в 15 миллиардов долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: