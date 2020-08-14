ВОЗ на средства России поставит Ливану медицинское оборудование

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве помощи поставит Ливану медицинское оборудование на средства России, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

После посещения лагеря оперативной группировки МЧС РФ в Бейруте он приехал на место взрыва в порту города. Замминистра провел совещание с генеральным директором Главного управления гражданской обороны Ливана Реймуном Хаттаром, который поблагодарил российское министерство за помощь, передает ТАСС.

Взрыв прогремел в ливанской столице 4 августа. По официальной версии, причина происшествия – детонация 2 750 тонн аммиачной селитры. Конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.

Погибли более 170 человек, порядка шести тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ущерб от взрыва оценивается примерно в 15 миллиардов долларов.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для помощи пострадавшим и участия в поисково-спасательной операции. За время работы спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек. Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что расследовать ЧП будет ФБР.