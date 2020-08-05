Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Об этом заявили в канцелярии президента Ливана на странице в Twitter.

Согласно последним данным, число погибших при взрыве превысило 100 человек. "Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", – заявил премьер.

4 августа в столице Ливана раздался мощный взрыв. Хлопок сопровождался столбом красного дыма, с которым также поднимались черный и белый дым. В большинстве районов Бейрута были повреждены стекла зданий и автомобилей.

По словам очевидцев, порта, в котором произошел взрыв, практически уже нет.

Глава правительства Ливана объявил 5 августа днем траура. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму главе страны Мишелю Ауну, выразив соболезнования в связи с последствиями взрыва.

Как говорил губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города. Нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане.