Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем траура из-за взрыва в порту Бейрута

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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днем траура после взрыва в Бейруте, сообщает РИА Новости

Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В результате инцидента погибли не менее десяти человек. Пострадали несколько сотен человек, среди них – жена и дочь премьера Ливана.

В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла и обрушило фасады нескольких зданий поблизости.

Причина взрыва выясняется. По одной из версий, взорвался корабль с пиротехникой в порту. Также могли сдетонировать боеприпасы, хранящиеся в порту.

По словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города. Нанесен материальный урон зданию посольства России в Ливане. Информация была подтверждена советником диппредставительства Вячеславом Максудовым.

"Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", – цитирует ТАСС дипломата.

Он уточнил, что одной сотруднице дипмиссии потребовалась медпомощь.