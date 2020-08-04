Очевидцы сняли последствия мощного взрыва в Бейруте

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В районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, ему предшествовал небольшой хлопок. В скором времени был замечен черный и белый дым, сообщает РИА Новости

Взрывной волной в домах выбило стекла, разрушены перекрытия, осыпались потолки.

Министр здравоохранения Ливана, в свою очередь, сообщил, что взрыв произошел на находившемся в порту корабле с пиротехникой. По его словам, в результате взрыва могли погибнуть десятки людей, также много раненых, передает "Газета.ру"

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что было два взрыва, которые привели к значительному материальному ущербу. Ранения получили сотни человек. По меньшей мере шесть человек погибли.