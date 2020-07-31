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Происшествия

15:59

Угрожавший взорвать офис в центре столицы мужчина задержан

происшествия

Фото: depositphotos/alexraths

Сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался в офис в центре столицы и угрожал взорвать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в офис на улице Большой Серпуховской пытаются ворваться неизвестные.

"Прибывшими на место полицейскими установлено, что один из мужчин из хулиганских побуждений проник в помещение и потребовал всех покинуть его, угрожая взрывом", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что причиной произошедшего стал конфликт, связанный с арендой офиса.

В прошлом году в столице мужчина угрожал взорвать гранату. Его задержали полицейские. Инцидент произошел в жилом доме на улице Октябрьской на северо-востоке столицы. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли к должнику домой, однако мужчина пригрозил взорвать гранату, если к нему в квартиру кто-нибудь войдет.

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