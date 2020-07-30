Не менее 40 человек погибли при взрыве в Афганистане

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Не менее 40 человек погибли при взрыве в провинции Логар в Афганистане, сообщает "Газета.ру".

Происшествие случилось на дороге в городе Пули-Алам. По предварительным сведениям, взорвался автомобиль. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за инцидент.

В начале месяца стало известно о теракте в сирийском городе Тель-Абъяд на границе с Турцией. Там произошел взрыв заминированной машины. Погибли как минимум 8 человек, 27 получили ранения.

Согласно данным СМИ, жертвы – несколько террористов и двое мирных граждан. Теракт был совершен недалеко от штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше размещалось здание криминальной полиции.

Город Тель-Абъяд контролируется протурецкими незаконными вооруженными бандформированиями. На этом фоне часто появляются известия о столкновениях между группировками и терактах.