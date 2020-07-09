Военный вертолет разбился в Афганистане

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Военный вертолет разбился в афганской провинции Баглан, сообщает RT.

По данным СМИ, речь идет о летательном аппарате военного корпуса. О судьбе экипажа и подробностях случившегося информации не поступало.

Несколько дне назад сообщалось, что в Мексике на шоссе упал реактивный самолет с тонной наркотиков на борту. После падения самолет загорелся, а экипаж скрылся с места происшествия. Авиакатастрофа переросла в крупное уголовное дело против наркомафии.

Уже известно, что самолет связан с преступной деятельностью. Правоохранителям удалось это выяснить по его регистрационному номеру. Разбираться в случившемся будут федеральные власти.