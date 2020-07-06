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12:21

Самолет с наркотиками упал на шоссе в Мексике

происшествия за рубежом

В Мексике на шоссе упал самолет с наркотиками

В Мексике на шоссе упал реактивный самолет с тонной наркотиков на борту, передает телеканал Москва 24.

После падения самолет загорелся, а экипаж скрылся с места происшествия. Авиакатастрофа переросла в крупное уголовное дело против наркомафии.

Уже известно, что самолет связан с преступной деятельностью. Правоохранителям удалось это выяснить по его регистрационному номеру. Разбираться в случившемся будут федеральные власти.

Ранее ФСБ России задержала участников преступной группировки, организовавшей поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России.

Спецслужбы задержали в Московской и Ярославской областях трех наркокурьеров, перевозивших в тайниках автомобиля из Ленинградской области 55 килограммов наркотических средств: не менее 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА в виде 23 тысяч таблеток.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Подозреваемых арестовали.

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