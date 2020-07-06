ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта в 12 регионах

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ФСБ задержала участников преступной группировки, организовавшей поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России, сообщает ТАСС.

Спецслужбы задержали в Московской и Ярославской областях трех наркокурьеров, перевозивших в тайниках автомобиля из Ленинградской области 55 килограммов наркотических средств: не менее 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА в виде 23 тысяч таблеток.

Злоумышленники собирались сбыть наркотики на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Подозреваемых арестовали.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы. Наиболее благополучным регионом признали Чукотский автономный округ.

В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов также оказались Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.