120 граммов марихуаны изъяли у мужчины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Оперативники <...> задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств", – подтвердили в пресс-службе.

Известно, что полицейские нашли неизвестное вещество в ходе досмотра автомобиля подозреваемого. Исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной. Общая масса наркотиков составила порядка 120 граммов.

По данным полицейских, подозреваемый готовил наркотики к сбыту. По факту случившегося открыто уголовное дело.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – добавили в МВД.

Ранее в Москве задержали наркогруппировку. В общей сложности полицейским удалось изъять 34,7 килограмма кокаина. Задержанным грозит пожизненный срок.