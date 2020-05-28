Пропаганду наркотиков в интернете предлагают наказывать лишением свободы до 10 лет

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Пропаганду употребления наркотиков в интернете предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет, а любая пропаганда наркопотребления, которая привела по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить тюрьмой на срок 12–15 лет.

Соответствующий законопроект разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ТАСС.

Документ дополняет часть 2 статьи 230 УК РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком – "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет".

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.

В МВД ранее сообщили, что в министерстве начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Они функционируют в каждом регионе.