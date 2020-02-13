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Общество

20:01

Подразделения по борьбе с распространением наркотиков в Сети появились в МВД

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете заработали в МВД, передает "Интерфакс".

Как рассказал начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов, они функционируют в каждом регионе. Какая у них численность, он не уточнил.

В ноябре 2019 года стало известно, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров заявил, что вопрос начали прорабатывать по указу Владимира Путина.

В декабре в Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети – до 25 лет лишения свободы. Там объяснили, что продажа наркотиков в Сети и даркнете считается для России "гиперпроблемой": несмотря на усиленную борьбу, объем продаж растет.

В том же месяце сообщалось, что МВД разработало законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Новая статья должна вводить штраф в размере от 50 тысяч рублей или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

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