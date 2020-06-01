Суд продлил домашний арест обвиняемому по делу Голунова экс-полицейскому

15:52
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Басманный районный суд столицы продлил до 7 сентября домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалову, обвиняемому по делу Ивана Голунова, сообщает Агентство "Москва".
Ранее суд арестовал пятерых бывших наркополицейских из УВД по ЗАО столицы – Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.
Позже Коновалов признал вину и дал показания на других подозреваемых. В связи с этим его перевели под домашний арест. Он рассказал следствию, что подбросить наркотики Голунову ему приказал начальник – экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.
Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.
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