Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Уметбаева по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным арест бывшего наркополицейского из УВД по ЗАО столицы Максима Уметбаева, который обвиняется по делу Ивана Голунова, сообщает Агентство "Москва".

Апелляционную жалобу защиты не удовлетворили. Уметбаев останется под стражей до 29 марта.

Адвокат Сергей Королев просил о домашнем аресте для своего подопечного. Он указал на формальность выводов суда первой инстанции и отсутствие доказательств причастности Уметбаева. По версии адвоката, его подзащитный узнал о деле Голунова уже после его задержания и не участвовал в оперативных действиях.

Уметбаева также обвиняют в превышении служебных полномочий. В этой части он ранее частично признал вину. По словам экс-полицейского, он только дал пощечину Голунову, но только чтобы привести его в себя.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин настаивал на сохранении ранее избранного ареста. Защитник полагает, что Уметбаев знал и способствовал противоправным действиям своих коллег.

Юрист обратил внимание, что ему стало известно о регулярных встречах обвиняемых начиная с лета 2019 года. Целью этих встреч, по его мнению, была разработка тактики противодействия органам предварительного расследования.

СК допрашивает пятерых бывших наркополицейских из УВД по ЗАО столицы: Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Все они были арестованы.

Коновалов дал признательные показания, изобличающие его бывшего начальника Ляховца. В связи с этим его перевели под домашний арест.