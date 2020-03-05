СК назначил Ивану Голунову психиатрическую экспертизу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следствие назначило журналисту Ивану Голунову психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

По его словам, экспертизу проведут амбулаторно. "Это обычная практика", – подчеркнул представитель Голунова.

Журналиста задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у Голунова дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

В конце января Басманный суд отправил под стражу пятерых экс-полицейских, которые принимали участие в задержании журналиста. В СИЗО на два месяца – до 29 марта – отправились Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

В начале февраля прокуратура сообщила о том, что Голунову направили извинения, однако сам журналист заявил, что узнал об этом из СМИ.

