Суд отклонил апелляцию экс-полицейского, участвовавшего в аресте Голунова

14:42
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывший начальник отделения по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец останется под арестом до 29 марта, сообщает Агентство "Москва".
Апелляционная жалоба адвоката задержанного не принесла желанного результата. Сам Ляховец недоволен подобным решением. Он отметил, что априори не может заниматься преступной деятельностью. Он подчеркнул, что пункты обвинения связаны непосредственно с его работой, которой он сейчас не занимается.
Также Ляховец выразил недовольство условиями содержания в СИЗО "Лефортово" и расценил это как средство давления с целью получения необходимых следствию доказательств.
В то же время адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин указал на ряд злоупотреблений со стороны Ляховца и его подчиненных. Он отметил, что они пытались воспрепятствовать расследованию по делу Голунова, а также уничтожили видеозапись оперативных действий в отношении журналиста.
Дело Голунова началось с его задержания по обвинению в сбыте наркотических веществ. Он был отправлен под домашний арест. Дело журналиста получило широкий резонанс, вследствие чего Ивана отпустили из-за отсутствия доказательств в совершении им преступления.
30 января пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании Голунова, арестовали до 29 марта. Их обвинили в неправомерности действий в отношении журналиста.
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