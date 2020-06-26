Эксперты составили антинаркотический рейтинг регионов РФ

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Экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" был подготовлен рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальную статистику за прошлый год.

Выяснилось, что наиболее благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге стал Чукотский автономный округ. В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов РФ находятся Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

Наиболее неблагоприятным регионом по эффективности антинаркотической политики оказалась Республика Хакасия. Кроме того, эксперты заявили, что в список попали Челябинская, Московская, Амурская области, а также Санкт-Петербург.

Поясняется, что при подготовке рейтинга брали сведения Росстата, Минздрава, МВД России, Генеральной прокуратуры и ряда других ведомств. При составлении учитывалось число умерших от отравления наркотиками, численность больных, состоящих на учете в специализированных учреждениях. Помимо того, влияло число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

"Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании", – обратил внимание руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Ранее были названы регионы-лидеры по суммарному коэффициенту рождаемости в РФ. Суммарный показатель рождаемости по стране составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.