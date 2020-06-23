Названы регионы-лидеры по суммарному коэффициенту рождаемости в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росстат опубликовал рейтинг российских регионов с самыми высокими и низкими суммарными коэффициентами рождаемости, сообщает RT.

Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году зафиксирован в Республике Тыва – его значение составило 2,72. Второе место заняла Чечня (2,58), третье – Ненецкий АО (2,17).

Далее расположились Республика Алтай (2,11) и Сахалинская область (1,95).

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости отмечен в Ленинградской области (1,07). Далее следуют Мордовия (1,17), Смоленская (1,21), Пензенская (1,26) и Тульская области (1,26).

Суммарный показатель рождаемости по стране составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

Ранее в Минздраве рассказали, что общая смертность населения РФ в 2019 году снизилась на 1,6%. Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума – 73,4 года.