Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Общая смертность населения России в 2019 году снизилась на 1,6%, сообщает пресс-служба Минздрава.
Уточняется, что от болезней системы кровообращения смертность упала на 1%, от туберкулеза – на 10,7%, от болезней органов дыхания – на 3,7%, от внешних причин – на 4,9%.
Кроме того, в прошлом году средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума – 73,4 года.
В ведомстве связывают это со снижением смертности в трудоспособном возрасте – на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. Врачам в 2019 году удалось "дополнительно сохранить" 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее сообщила, что за десять лет женщины в среднем стали жить дольше на четыре года, мужчины – почти на семь лет.
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что у России есть шансы обогнать Японию по уровню средней продолжительности жизни. Япония является мировым лидером по этому показателю с продолжительностью жизни в 87,3 года.
По словам Онищенко, РФ имеет все условия, которые могут быть лучше японских. Он считает, что огромный потенциал в увеличении показателя лежит в образе жизни россиян и их привычках. Депутат объяснил, что пагубные привычки влияют на это, однако молодое поколение пристальнее следит за своим здоровьем.
В Росстате ранее выяснили, что число граждан старше 100 лет в России к началу году составило 22 600 человек. Чаще долгожители встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях.
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