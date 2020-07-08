8 человек стали жертвами теракта в Сирии

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Не менее 8 человек стали жертвами теракта в сирийском городе Тель-Абъяд на границе с Турцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, на месте происшествия произошел взрыв заминированного автомобиля.

"Погибли 8 человек и 27 получили ранения в результате подрыва машины", – подтвердил источник.

По данным сирийской газеты Al-Watan, при взрыве погибли несколько террористов, а также двое мирных граждан. Теракт был совершен недалеко от штаба одной из террористических группировок на площади Фурн, где раньше располагалось здание криминальной полиции.

Город Тель-Абъяд находится под контролем протурецких незаконных вооруженных бандформирований. На этом фоне часто появляются сообщения о столкновениях между группировками, а также о терактах.

Ранее турецкие спецслужбы задержали в Сирии возможного организатора терактов в России. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.