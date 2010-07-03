Семь человек стали жертвами взрыва в Афганистане

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Взрыв прогремел в административном центре афганской провинции Забул. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Tolo News.

По имеющимся данным, в результате взрыва погибли семь человек. Еще 85 пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в автомобиль, припаркованный у офиса управления национальной безопасности.

Ранее более 20 человек погибли в результате теракта в Кабуле. Взрыв совершил террорист-смертник.