Взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии произошел в Италии

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Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni на северо-востоке Италии. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Инцидент произошел в 06:35 по местному времени (07:35 по Москве). Уточняется, что столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия. На месте работают пожарные службы. Ситуация находится под контролем. Информации о пострадавших не поступало.

Это уже третий инцидент на нефтеперерабатывающем заводе. Два взрыва произошли 1 декабря 2016 года и один – 5 февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в оккупированной турецкими войсками северной части Кипра прогремела серия взрывов. Пострадали 12 человек. Взрывы нанесли ущерб приморскому отелю "Акапулько", расположенному рядом с военной зоной.

