На складах Минобороны Украины произошли взрывы

Взрывы произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Александра Мотузяника.
"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы", – сообщил Мотузяник.
В министерстве уточнили, что на складах около 11:30 (по Москве) прогремели шесть взрывов. По предварительной информации, инцидент произошел из-за горения сухой травы. Уточняется, что угрозы для военнослужащих и мирных жителей нет.
На территории арсенала работают спасатели, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ. Около места ЧП временно ограничили движение транспорта. К настоящему моменту возгорание потушено.
В начале августа на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе произошли взрывы и пожар. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.
В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов были эвакуированы более 16 тысяч человек. Сообщалось о 40 пострадавших, об одном погибшем.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.