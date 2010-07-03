На складах Минобороны Украины произошли взрывы

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Взрывы произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Александра Мотузяника.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы", – сообщил Мотузяник.

В министерстве уточнили, что на складах около 11:30 (по Москве) прогремели шесть взрывов. По предварительной информации, инцидент произошел из-за горения сухой травы. Уточняется, что угрозы для военнослужащих и мирных жителей нет.

На территории арсенала работают спасатели, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ. Около места ЧП временно ограничили движение транспорта. К настоящему моменту возгорание потушено.

В начале августа на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе произошли взрывы и пожар. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.

В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов были эвакуированы более 16 тысяч человек. Сообщалось о 40 пострадавших, об одном погибшем.

