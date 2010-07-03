Взрыв на шахте произошел в Донецке

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На территории шахты имени Скочинского в Донецке произошел взрыв, сообщает РИА Новости. Информация о пострадавших уточняется.

В августе в Североуральске в Свердловской области произошло обрушение горной породы на шахте "Ново-Кальинская". Один рабочий оказался заблокирован.

По предварительным данным, на шахте, принадлежащей акционерному обществу СУБР, которое входит в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров. В результате произошло обрушение горной породы.

Прокуратура Североуральска организовала проверку по данному факту.