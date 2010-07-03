Ликвидировано горение на арсенале под Ачинском – МЧС

08:26
08:26
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
Возгорание на артиллерийском складе под городом Ачинск ликвидировано. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.
"Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", – цитирует ТАСС Лисина.
Местным жителям пока не рекомендовано возвращаться в свои дома. "Военные занимаются прочесыванием территории в поисках снарядов. Только после окончания данных работ будет рассматриваться вопрос о возвращении людей в свои дома", – сообщила журналистам пресс-секретарь главы Красноярского края Елена Уляшева.
Пожарные танки занимались тушением очагов непосредственно в эпицентре арсенала.
Власти и энергетики рассматривают варианты резервного электроснабжения с использованием мобильных дизель-генераторов.
В понедельник, 5 августа, на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе начался пожар, который повлек взрывы снарядов. На ликвидацию возгорания ушло около суток, один человек погиб. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.
В пятницу, 9 августа, пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
В результате двух инцидентов пострадали 30 человек.
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