Трое пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском идут на поправку

Фото: пресс-служба администрации Ачинска

Пострадавшие при ЧП в Ачинском районе Красноярского края идут на поправку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.

В стационаре остаются четверо пострадавших. "У них сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ожоги, рваные раны. Травмы – средней и легкой степени тяжести", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в больнице находятся двое гражданских и двое военных, у одного из пострадавших ранение глаза.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части под Ачинском. В 15-километровой зоне от эпицентра была организована эвакуация населения. Всего район покинули более 16 тысяч человек.

Предварительной причиной ЧП в Минобороны РФ считают человеческий фактор. По словам замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, точную причину определят следственные органы и прокуратура. Он добавил, что арсенал подлежит расформированию. Хотя детонация пороховых зарядов прекратилась, угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется, предупредил генерал.

К настоящему моменту самолеты Ил-76 Минобороны РФ начали сбрасывать воду для проливки территории склада. В среду самолеты совершат более 20 вылетов.

В КрасЖД сообщили, что порядка 300 жителей Ачинска, эвакуированных после пожара и взрывов, уехали на электропоезде из Красноярска домой. Работа пунктов временного размещения на территории города завершена.

