Названа предварительная причина ЧП под Ачинском

В Минобороны РФ считают основной причиной ЧП на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края человеческий фактор.

"Причина предварительная – человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", – цитирует ТАСС замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Генерал армии также отметил, что арсенал подлежит расформированию. По его словам, к настоящему моменту детонация пороховых зарядов прекратилась, однако угроза подрыва отдельных боеприпасов остается.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли вечером 5 августа на складе воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

На официальном портале Красноярского края говорится, что в результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью. Шестеро с поражениями средней тяжести госпитализированы. Состояние пострадавших средней тяжести. У еще шести пострадавших легкие травмы. Один человек числится пропавшим без вести.

Эвакуация жителей ближайших населенных пунктов продолжается. Развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.

Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха в районе взрывов. По данным ведомства, радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям.

Местных жителей просят не трогать опасные предметы на улицах. Возможно, это могут быть взрывоопасные осколки.

Авиация Минобороны пообещала доставить к месту ЧП специальных роботов. Они будут задействованы в ликвидации последствий возгорания.

