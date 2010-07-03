Мужчина пострадал при взрыве во время разведения костра

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ТиНАО один человек пострадал в результате взрыва снаряда. У мужчины осколочные ранения бедра, голени и правого глаза.

Инцидент произошел вблизи деревни Кузовлево. Компания из пяти человек жгла костер.

"Раздался взрыв, в результате которого пострадал один человек – он получил осколочное ранение. Пострадавшего будут госпитализировать вертолетом санавиации", – сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

На месте работают сотрудники полиции. Предварительно установлено, что компания занималась раскопками. Взорвался снаряд.

Ранее сообщалось, что мина времен Великой Отечественной войны взорвалась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина собирал металлолом и случайно наткнулся на боеприпас.