Четырнадцать человек пострадали при взрыве на фестивале в Германии

На традиционном фестивале Backesfest в немецком Фройденберге произошел взрыв, сообщает портал Focus Online.

В результате ЧП пострадали 14 человек в возрасте от 31 до 75 лет. Шестерых из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. У одного человека произошедшее спровоцировало сердечный приступ.

Версию о взрыве газа местные власти не подтверждают. Есть версия, что очевидцы приняли за взрыв огненную вспышку, вызванную попаданием дождевой воды в гигантскую сковороду с горячим жиром, которую использовали во время приготовления пищи на фестивале.

Взрыв баллона с газом произошел вечером 18 августа в немецком городе Хитцаккер в Нижней Саксонии. Пострадали четыре человека, в том числе двое россиян в возрасте 18 и 24 лет. Ожоги также получили 80-летняя немка и 21-летний гражданин Танзании.

Как рассказал представитель полиции Люнебурга Кай Рихтер, россияне получили "очень тяжелые ожоги", поэтому их доставили по воздуху в клинику Гамбурга. По словам полицейского, причиной взрыва мог стать дефект шланга газовой плитки. Расследование продолжается.