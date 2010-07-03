Более 20 человек пострадали при теракте в Сирии

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Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

"11 человек погибли, 23 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля", – сказали агентству.

Автомобиль был припаркован рядом с местной больницей.

Деревня находится недалеко от границы Сирии и Турции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике закончилась.

