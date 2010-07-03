В Кабуле более 20 человек погибли в результате теракта

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Как минимум 22 человека погибли и 38 получили ранения при взрыве в Кабуле 17 сентября. Взрыв совершил террорист-смертник, сообщает 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

Взрыв прогремел неподалеку от площади Масуда. Это уже второй взрыв за сегодняшний день.

Ранее взрыв произошел в провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани. Тогда пострадали 42 человека и 26 погибли.

5 сентября прогремел взрыв в столице Афганистана Кабуле. Россияне не пострадали. Взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

