Граждане России не пострадали при взрыве в Кабуле

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В столице Афганистана Кабуле произошел теракт. Российское посольство сообщает, что граждане РФ не пострадали.

"Достоверная информация о количестве погибших и пострадавших будет обнародована компетентными органами ИРА дополнительно", – написало посольство на своей странице в Facebook.

Взрыв произошел 5 сентября в 10:10 по местному времени (08:40 по Москве).

Представитель МВД Насрат Рахими заявил, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Район взрыва сейчас оцеплен. Телеканал Tolo News со ссылкой на свои источники сообщил, что целью взрыва был КПП управления национальной безопасности Афганистана. Пострадали 30 человек, погибли восемь. Взрыв зацепил как минимум 12 транспортных средств.

Отмечается, что в районе, где прогремел взрыв (Шаш Дарак) располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, в том числе министерство обороны страны.

В августе в Афганистане также произошел теракт. Погибли 63 человека и более 180 пострадали.

