63 человека погибли и более 180 пострадали при взрыве в столице Афганистана – СМИ

Фото: AP/TASS/Rafiq Maqbool

63 человека погибли и более 180 пострадали в результате взрыва на западе Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Отмечается, что взрыв произошел в субботу в 21:10 по московскому времени. В момент происшествия в помещении праздновали свадьбу. Очевидцы рассказывают о десятках человек, которые находились внутри при взрыве.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. О версиях случившегося пока не сообщается.

Ранее число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40. Амбулаторное лечение проходит 31 человек.