Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Фото: ТАСС/О. Халманова/Телеканал ОСА

Число пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском возросло до 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минздрава Красноярского края Зою Масленникову.

По последним данным, в результате первой волны взрывов пострадали 14 человек, еще 1 погиб. Во вторую волну пострадали 25 человек. Амбулаторно лечится 31 человек и 8 пострадавших находятся в стационарах.

В понедельник, 5 августа, на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе начался пожар, который повлек взрывы снарядов. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.

В населенных пунктах в радиусе 20 километров от места ЧП объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов были эвакуированы более 16 тысяч человек.

В пятницу, 9 августа, пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

13 августа жителям села Каменки в Ачинском районе, эвакуированным после взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома. Тогда сообщалось о 33 пострадавших и об одном погибшем.

