Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в свои дома

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Жителям села Каменки в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Евгения Розанчугова.

"Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт", – сказал Розанчугов, уточнив, что жители домов уже могут заселяться в них.

По его словам, данное решение было принято в 09:00 по местному времени (05:00 по Москве). В результате взрывов погиб один человек, еще 33 человека получили различные травмы.

В понедельник, 5 августа, на территории артиллерийского склада воинской части в Ачинском районе начался пожар, который повлек взрывы снарядов. На ликвидацию возгорания ушло около суток. Больше всего пострадал поселок Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери.

В населенных пунктах в радиусе 20 километров от места ЧП объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС. Из населенных пунктов были эвакуированы более 16 тысяч человек.

В пятницу, 9 августа, пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что под Ачинском произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

