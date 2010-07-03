Число пострадавших от взрывов в Красноярском крае увеличилось

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Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края увеличилось с 31 до 33 человек, сообщает региональное министерство здравоохранения.

5 августа произошли возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, объявили эвакуацию. В районе ввели режим ЧС.

Развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Часть жителей отправили в Красноярск.

Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха. По информации ведомства, радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям.

Растет число пострадавших после взрывов на арсенале под Ачинском



