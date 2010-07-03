Очевидцы рассказали о хлопке газа в московской пятиэтажке

12 августа, 21:48
12 августа, 21:48
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Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о ЧП в столичной пятиэтажке, где из-за хлопка газа обрушилась стена в квартире и вылетели стекла.
Хлопок произошел на втором этаже многоквартирного дома на Нагорной улице 12 августа. В результате образовались завалы на площади 40 квадратных метров. Как заверили специалисты, несущие конструкции здания не повреждены.
"Я ощутила запах такой характерный и вышла на балкон", – вспоминает одна из местных жительниц. По словам женщины, сначала ей показалось, что взорвался припаркованный внизу автомобиль Mazda. "Оказывается, это стекла вылетали, я попала на самый хлопок снизу", – добавила она.
"Все полетело – стекла! Я живу на третьем этаже. Я слышала этот взрыв", – рассказала другая соседка.
О последствиях ЧП рассказали и в префектуре Юго-Западного округа столицы. "Выявлены повреждения межквартирной перегородки. Повреждений межэтажных нет", – отметил заместитель префекта ЮЗАО Анзор Алисултанов, подчеркнув, что "утечки газа нет". "Газ не поврежден. В самой квартире ремонт не производился", – уточнил зампрефекта. По его словам, в доме идет капремонт, но это – работы по водоснабжению, которые никак "не связаны ни с газом, ни с электричеством".
Пострадавших нет. В квартире, где произошел хлопок, никого не было. Также стало известно, что после хлопка газа произошло возгорание, но его удалось быстро потушить. В управляющей компании пообещали заменить разбитые окна за счет организации.
МЧС заявило, что возможной причиной ЧП является нарушение правил безопасности пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры. Там зарегистрированы два человека – мама с дочерью. В МЧС также уточнили, что подъезд самостоятельно покинули 12 человек.
Дом пока отключили от газоснабжения. При этом в префектуре ЮЗАО сообщили, что угрозы для населения нет, поэтому дом расселять не планируют.
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