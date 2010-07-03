В МЧС уточнили данные по пострадавшим при взрыве газа в Москве

Пострадавших при взрыве газа и обрушении стены в жилом доме на юго-западе Москвы нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
"Предположительно, хлопок газовоздушной смеси (дом газифицирован) на втором этаже пятиэтажного дома без последующего горения. По уточненным данным, визуально под завалами пострадавших нет. Обращений за медицинской помощью не было", – передает "Интерфакс" сообщение ведомства.
Как заявили в префектуре Юго-Западного административного округа, обрушилась межквартирная стена-перегородка. ЧП случилось в доме № 18, корпусе 3, на Нагорной улице.
"В результате обрушилась межквартирная стена-перегородка. Кроме того, в квартире выбиты стекла. Пострадавших нет", – рассказал источник в префектуре.
Вследствие взрыва газа началось возгорание. Пожарные его быстро потушили, площадь возгорания не превысила 1 квадратный метр.
Жители двух подъездов сами эвакуировались.
В результате хлопка газа образовался завал на площади 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повредились.
Причины ЧП устанавливаются. По предварительным данным, взрыв случился во время ремонта.
Дом пока отключен от газоснабжения. По информации Мосгаза, утечки не произошло.
В жилой пятиэтажке на улице Нагорной взорвался газ
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