Власти рассказали о состоянии газопровода после ЧП в Котловке

12 августа, 19:58
12 августа, 19:58
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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В результате хлопка газа, который произошел в жилом доме в Котловке, никто не пострадал, повреждений газопровода нет. Об этом рассказал заместитель префекта Юго-Западного административного округа Анзор Алисултанов, передает Агентство "Москва".
"В двухкомнатной квартире на втором этаже по адресу улица Нагорная, дом № 18, корпус 3, произошел хлопок. На момент хлопка в квартире никого не было, пострадавших нет. Повреждения несущих конструкций отсутствуют. Визуально – легкое повреждение межквартирной и межкомнатной перегородок. Угрозы для населения нет. Сейчас нет утечки газа, дом расселять не будут. Никаких повреждений газопровода нет", – уточнил Алисултанов.
Сейчас на месте происшествия работают МЧС, полиция, Мосгаз. Они выясняют обстоятельства и причины ЧП.
Также Алисултанов отметил, что в этом доме велись работы по замене систем горячего и холодного водоснабжения. Однако они никак не относятся к газу.
В квартире зарегистрированы два человека, мама с дочерью. Дочь сейчас в другом городе, мать "находится где-то здесь", дочка с ней созвонилась.
После хлопка произошло возгорание. Его быстро потушили. Квартира, расположенная этажом ниже, не была залита.
"Силами ЖКХ района будут приведены в порядок квартиры. Мы обеспечим доступ для проживания хозяйки квартиры - либо мы найдем место, куда их расселить, либо они останутся у знакомых", – добавил заместитель префекта ЮЗАО.
Ранее в МЧС сообщили, что при взрыве газа в жилом доме на Нагорной улице никто не пострадал.
От хлопка газа обрушилась межквартирная стена-перегородка, выбились стекла в квартире, образовался завал на площади 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повредились.
Жители двух подъездов сами эвакуировались. Дом пока отключен от газоснабжения. По информации Мосгаза, утечки не произошло.
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