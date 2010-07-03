МЧС назвало причину хлопка газа в московской пятиэтажке

Фото: Агентство "Москва"

ГУ МЧС России по Москве назвало причину хлопка газа в столичной квартире.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за нарушения правил безопасности пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

В результате хлопка газа, который произошел в жилом доме по адресу улица Нагорная, 18, корпус 3, никто не пострадал. Повреждений газопровода нет. На месте ЧП работают МЧС, полиция, Мосгаз.

В доме велись работы по замене систем горячего и холодного водоснабжения. Они никак не относятся к газу. В префектуре Юго-Западного административного округа Москвы сообщили, что угрозы для населения нет и дом расселять не будут.

В квартире зарегистрированы два человека, мама с дочерью. Дочь сейчас находится в другом городе, мать где-то в Москве.

После хлопка газа произошло возгорание. Однако его быстро потушили. Квартира, расположенная этажом ниже, не была залита.

ЧП произошло днем 12 августа. При хлопке обрушилась межквартирная стена-перегородка, выбились стекла в квартире, образовался завал на площади 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повредились.

Жители двух подъездов эвакуировались.

Дом пока отключили от газоснабжения. Утечки газа не произошло.