МЧС назвало причину хлопка газа в московской пятиэтажке

12 августа, 21:16
12 августа, 21:16
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Фото: Агентство "Москва"
ГУ МЧС России по Москве назвало причину хлопка газа в столичной квартире.
По предварительной версии, ЧП случилось из-за нарушения правил безопасности пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
В результате хлопка газа, который произошел в жилом доме по адресу улица Нагорная, 18, корпус 3, никто не пострадал. Повреждений газопровода нет. На месте ЧП работают МЧС, полиция, Мосгаз.
В доме велись работы по замене систем горячего и холодного водоснабжения. Они никак не относятся к газу. В префектуре Юго-Западного административного округа Москвы сообщили, что угрозы для населения нет и дом расселять не будут.
В квартире зарегистрированы два человека, мама с дочерью. Дочь сейчас находится в другом городе, мать где-то в Москве.
После хлопка газа произошло возгорание. Однако его быстро потушили. Квартира, расположенная этажом ниже, не была залита.
ЧП произошло днем 12 августа. При хлопке обрушилась межквартирная стена-перегородка, выбились стекла в квартире, образовался завал на площади 40 квадратных метров. Несущие конструкции не повредились.
Жители двух подъездов эвакуировались.
Дом пока отключили от газоснабжения. Утечки газа не произошло.
Очевидцы рассказали о ЧП в столичной пятиэтажке
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