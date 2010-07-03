Число погибших при взрыве в мечети Афганистана возросло до 62

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Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане увеличилось до 62, около 60 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLO news.

"Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогяни подтвердил, что 62 человека были убиты и около 60 других получили ранения в сегодняшних двух взрывах в мечети во время пятничных молитв", – говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы.

Ранее поступала информация о ракетном обстреле мечети и 17 жертвах. СМИ также сообщали о взорвавшейся внутри храма бомбе. По некоторым данным, в результате взрыва обрушилась крыша. Пока ни одна региональная группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

В сентябре более 20 человек погибли в результате теракта в Кабуле. Взрыв совершил террорист-смертник.