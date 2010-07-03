Турецкие спецслужбы задержали в Сирии возможного организатора терактов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Силы безопасности Турции задержали в Сирии члена запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство", который может быть причастен к подготовке терактов в Германии и России. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы схватили одного из главарей ИГ, который занимался изготовлением взрывчаток, а также является организатором нападений с участием террористов-смертников. Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", – приводит слова главы МВД газета Hurriyet.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии. По словам дипломата, это произойдет, если Россия и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности. Чавушоглу подчеркнул, что "на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили".

По итогам встречи между Эрдоганом и Путиным, которая состоялась 22 октября нынешнего года, было решено ввести сирийские войска и российскую военную полицию в зону за пределами турецкой военной операции. Кроме того, стороны договорились сохранять территориальную целостность Сирии и обеспечить безопасность на турецко-сирийской границе.