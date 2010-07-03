Турция построит военную базу на северо-востоке Сирии

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Турция приступила к строительству военной базы в деревне Аль-Хавас в южном пригороде Рас эль-Айна на северо-востоке Сирии, сообщает "Газета.ру".

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии против "Рабочей партии Курдистана".

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе турецко-сирийской границы, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

23 октября Эрдоган договорился с Владимиром Путиным организовать отвод сил самообороны курдов. Для этого на сирийскую сторону границы перебросили подразделения российской военной полиции.

В случае срыва договоренностей Эрдоган пригрозил новой военной операцией.